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CHP'li Öztrak soruşturmayı hatırlattı, Alaattin Çakıcı'dan cevap geldi
CHP Sözcüsü Öztrak, dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret eden Alaattin Çakıcı'nın ifadesinin alınıp alınmadığını ve soruşturmada son durumu sordu. Cevap Alaattin Çakıcı'dan geldi...
GÜNDEM 15.12.2020, 10:40
Bu sabah Twitter hesabından yeni bir açıklama paylaşan ve CHP'ye, HDP'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a yönelik önceki açıklamalarındakine benzer ifadeler kullanan Alaatin Çakıcı, koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum'da olduğunu ancak İstanbul'da da ikameti bulunduğunu söyledi.
Savcılığın önceki paylaşımları ile ilgili "Cumhuriyet savcılığı mutlaka soruşturmayı yürütmektedir" ifadelerini kullanan Çakıcı, "Merak etmeyin Türkiye Cumhuriyeti savcılığı çağırdığı an mutlaka ifade vereceğini" söyledi. Çakıcı sosyal medyada paylaştığı üç açıklamada Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan dün Çakıcı'nın açıklamaları için, "Bir mafya bozuntusu özel afla hapisten çıkarılıyor, genel başkanımızın üzerine salınıyor. Açık açık tehdit ediyor, sarayın bekçisi tehdit edene sahip çıkıyor. Savcılar biz şikayetçi olmadan resen harekete geçemediler. Bu soruşturma ne aşamada, bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı? Saray artık yönetme kabiliyetini tamamen yitirmiştir" demişti.
Savcılığın önceki paylaşımları ile ilgili "Cumhuriyet savcılığı mutlaka soruşturmayı yürütmektedir" ifadelerini kullanan Çakıcı, "Merak etmeyin Türkiye Cumhuriyeti savcılığı çağırdığı an mutlaka ifade vereceğini" söyledi. Çakıcı sosyal medyada paylaştığı üç açıklamada Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan dün Çakıcı'nın açıklamaları için, "Bir mafya bozuntusu özel afla hapisten çıkarılıyor, genel başkanımızın üzerine salınıyor. Açık açık tehdit ediyor, sarayın bekçisi tehdit edene sahip çıkıyor. Savcılar biz şikayetçi olmadan resen harekete geçemediler. Bu soruşturma ne aşamada, bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı? Saray artık yönetme kabiliyetini tamamen yitirmiştir" demişti.
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