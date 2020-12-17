CHP'li milletvekiline dolar kuru fezlekesi hazırlandı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Maliye ve Hazine Eski Bakanı Berat Albayrak'a dolar kuru ile ilgili yaptığı eleştiriler ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ olarak değerlendirildi.

Aykut Erdoğdu’nun, Albayrak’a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu üzerine fezleke soruşturması başlatılmıştı. Fezlekede Erdoğdu’nun ‘kamu görevlisini görevinden dolayı hakaret’ ettiği savunuluyordu. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner, Erdoğdu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle soruşturma dosyasını TBMM’ye gönderdi.

“2 yıl önce özetle ‘kurlarla bu kadar oynuyorsun başımız belaya girebilir. Damat özel ekonomi dersleri almış ama öğrenememiş’ demişim. Suçum bu. 2 yıl önce söylediklerimin hepsi doğru çıktı. Bugün kur 7,8 TL. Üstelik faiz yüzde 15 olmasına rağmen... Merkez Bankasında rezerv 50 milyar Dolar. Batmış durumdayız. Bunların olacağını hep söyledim. Önlem alınması için uyardım. Karşılığı hapis istemi. Çekiniyorsam namerdim. Memleketin haline üzülüyorum.”

