CHP’li meclis üyeleri AK Parti’li başkanı şikayet etti

2019 yılı Zonguldak Belediyesi meclis denetim komisyonu tarafından yapılan denetimler sırasında CHP’li üyeler suç teşkil eden ve kamu zararına yol açan işlemler yapıldığını tespit ederek hazırlanan rapora da şerh düştü.

Meclis üyeleri şerh düştükleri konular hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na giderek AK Parti’li Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile sorumlu olan idareciler hakkında görevi kötüye kullanmak ve kamu zararına neden olmak suçlarından suç duyurusunda bulundu.

CHP’liler, Başkan Alan’ın 12/09/2019 tarihinde Bakanlığın onayı ile Mehmet Sinan Erdoğan isimli bir kişiyi özel kalem müdürü olarak atandığını ancak aynı kişinin 16/10/2019 tarihinde kadro ve ünvan değişikliği yapılarak bu kişi destek hizmetleri müdürlüğünde görevlendirildiğini ardından da 16/01/2020 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı’na tayin olduğunu ortaya çıkardı.

CHP’liler, yapılan bu atama ve tayin işleminin kanunlara aykırı olduğunu belirterek, “Üst yönetim kadrolarına yapılan atamaların ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulması gerekmektedir. Ancak bu atama işlemi, meclis bilgisine sunulmamış ve belediye meclisi bilgilendirilmemiştir. Böylelikle yapılan işlem belediye meclisinden gizlenmiştir. Dolayısı ile Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sahip olduğu görev ve yetkisini kötüye kullanarak bu kişiye imtiyaz sağlamış ve belediyeden gereksiz para çıkışına ve kamu zararına neden olmuştur. Ayrıca bu atama işlemi, Anayasa’nın “kişilerin kanun önünde eşitliği ve kamu hizmetlerine girmedeki eşitlik” ilkelerine de aykırıdır ve kısa yoldan memuriyete geçiş olarak kullanılmıştır” ifadelerini kullandı.

Savcılığa verdikleri şikayet dilekçesinde, özel kalem ve destek hizmetleri biriminde görev yaptığı 4 aylık sürede Mehmet Sinan Erdoğan isimli kişiyi belediyede görmediklerini dile getiren CHP’li meclis üyeleri, “Bu kişinin, 12/09/2019 -16/01/2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 4 aylık dönemde, doğrudan temin yolu ile satın alma işlerine ilişkin onlarca evrakta imzası bulunmaktadır. Bu evrakların tarihleri incelendiğinde, özel kalem müdürü olarak görev yaptığı iddia edilen bu kişinin görev yaptığı tarihlerin neredeyse tamamında görevi başında olmasını gerekmektedir. Halbuki bu kişi, Zonguldak Belediyesi’nde hiç görülmemiş ve tarafımıza hiç tanınmamıştır. Dolayısı ile yukarıda sözünü ettiğimiz tüm evrakların tek seferde tanzim edildiği ve hatta birçok evraktaki imza ya da parafların Mehmet Sinan Erdoğan’ın elinin ürünü olmadığı ve sahte olarak tanzim edilmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphelerimiz mevcuttur” denildi.

Mehmet Selim Erdoğan’ın görev yaptığı dönemde Zonguldak Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından, doğrudan temin yolu ile satın alımı yapılan hediye ve promosyona ilişkin işlerin tamamının AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Serkan Aycı ve eşine ait iki firma üzerinden yapıldığını ileri süren meclis üyeleri, “Bu iki firmanın istedikleri fiyattan Zonguldak Belediyesine mal ve hizmet sattıkları ve mal ve hizmet alımlarının muhalefet şerhinde belirtilen diğer iş ve eylemler sonucu ciddi manada kamu zararına neden olduğu anlaşılmış bulunduğundan, kamu görevi icra eden ve dilekçe altında imzaları bulunan bizler tarafından şüpheli Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve anılan işlerle ilgili sorumlu tüm belediye çalışanları hakkında soruşturma açılarak cezalandırılmaları için bu şikayetin yapılmasında zaruret hasıl olmuştur” diyerek şikayetçi oldu.

