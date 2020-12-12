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CHP'li isim metrelerce yere serdi: Bu, AKP'nin 18 yılda sattıkları!
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Meclis kürsünde metrelerce uzunlukta bir kağıt açarak, "Bu liste de AKP'nin sattıkları" dedi.
GÜNDEM 12.12.2020, 07:27
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Uzunca bir liste paylaşan Kaya “Bu liste de AKP'nin sattıkları" diyerek kağıt rulosunu yere serdi.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken metrelerce uzanan listeleri paylaşan Kaya’ya CHP’li isimler yardımcı oldu.
Kaya, listeleri yere sererken şunları söyledi:
Şu gördüğünüz 15 metrelik liste, CHP'nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın okuyun ve iftira atmayın. Şu gördüğünüz liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının 13 metrelik listesidir.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken metrelerce uzanan listeleri paylaşan Kaya’ya CHP’li isimler yardımcı oldu.
Kaya, listeleri yere sererken şunları söyledi:
Şu gördüğünüz 15 metrelik liste, CHP'nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın okuyun ve iftira atmayın. Şu gördüğünüz liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının 13 metrelik listesidir.
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