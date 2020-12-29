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CHP'li iki vekil, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, tutuklu olarak yargılanan Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevinde ziyaret etti.
GÜNDEM 29.12.2020, 16:21
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde görüştü.
Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
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