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CHP'li genç başkana Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
GÜNDEM 28.12.2020, 16:31
Gaziantep 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davası sonuçlandı. Mahkeme, Kadaş’a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
Kadaş, sosyal medya hesabından, “Düşüncelerimiz yargılanıyor. Konuşana terörist, alkışlayana vatanperver deniliyor. Bu düzene dur diyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun doğruları haykıracağız.” ifadelerini kullandı.
Davanın ardından açıklamalarda bulunan Umut Can Kadaş, Verilen cezanın mücadelelerini sekteye uğratmayacağını belirterek, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanının feragat dilekçesi olmasına rağmen şikayete tabi suç olmayan Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmak üzere duruşmamıza katıldık. Kuvvetlerin tek elde toplandığı, yargının da buna alet olduğu sistemde 16 Mayıs 2015 yılına ait bir tweetim sonucunda 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmam ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında değerlendirilmesi uygun bulundu.Siyasal kimliği bulunan Cumhurbaşkanına ağır ve siyasi eleştirilerim hakaret olarak iddia olunmuştur. Yargılanma esnasında verdiğim ifadede belirttiğim gibi ‘siyasetle ilgilenen kişi ve kişilerin siyasi eleştiriler karşısında tahammül sınırlarının son derece esnek olması gereklidir.’ Baskılar karşısında dün olduğu gibi bugün de yılmadan duracağımızdan şüpheniz olmasın.Apolitik gençliğin ve politik gençliğin kronik sorunu haline gelmiş ufacık siyasal veya ağır eleştiriler karşısında genç kardeşlerimiz günaşırı mahkeme salonlarına çıkarılıyor ve adeta padişahlık sistemi gibi padişaha çok yaşa demek istemeyenlerin boynu maalesef ki siyasal adalet sistemi karşısında eğdiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde yeniden hak hukuk ve adaleti tesis edene kadar mücadelemiz durmadan devam edecek.”
Kadaş, sosyal medya hesabından, “Düşüncelerimiz yargılanıyor. Konuşana terörist, alkışlayana vatanperver deniliyor. Bu düzene dur diyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun doğruları haykıracağız.” ifadelerini kullandı.
Davanın ardından açıklamalarda bulunan Umut Can Kadaş, Verilen cezanın mücadelelerini sekteye uğratmayacağını belirterek, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanının feragat dilekçesi olmasına rağmen şikayete tabi suç olmayan Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmak üzere duruşmamıza katıldık. Kuvvetlerin tek elde toplandığı, yargının da buna alet olduğu sistemde 16 Mayıs 2015 yılına ait bir tweetim sonucunda 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmam ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında değerlendirilmesi uygun bulundu.Siyasal kimliği bulunan Cumhurbaşkanına ağır ve siyasi eleştirilerim hakaret olarak iddia olunmuştur. Yargılanma esnasında verdiğim ifadede belirttiğim gibi ‘siyasetle ilgilenen kişi ve kişilerin siyasi eleştiriler karşısında tahammül sınırlarının son derece esnek olması gereklidir.’ Baskılar karşısında dün olduğu gibi bugün de yılmadan duracağımızdan şüpheniz olmasın.Apolitik gençliğin ve politik gençliğin kronik sorunu haline gelmiş ufacık siyasal veya ağır eleştiriler karşısında genç kardeşlerimiz günaşırı mahkeme salonlarına çıkarılıyor ve adeta padişahlık sistemi gibi padişaha çok yaşa demek istemeyenlerin boynu maalesef ki siyasal adalet sistemi karşısında eğdiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde yeniden hak hukuk ve adaleti tesis edene kadar mücadelemiz durmadan devam edecek.”
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