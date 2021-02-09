CHP'li belediye meclis üyesi genç intihar etti!

Kocaeli Kartepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Tugay Adak (28) 42 Evler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti.

CHP Gençlik Kolları’nda görev alan ve daha sonra Kartepe Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi olan Tugay Adak (28) gece saat 00.00 sularında 42 Evler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti.

Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çok uzun zamandır ekonomik kriz içinde olduğu ve iş bulamayan Tugay Adak'ın işsizlik nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.

Adak’ın cenazesi bugün Sarımeşe'de toprağa verilecek.

