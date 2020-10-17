CHP’li Belediye Başkanı ve eşi karantinada

Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel’in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden, duyuru yapan Yüksel, eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından evlerinde karantinaya girdiklerini söyledi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Yüksel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Değerli komşularım, eşim Sibel’e Covid-19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız. Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz.”

