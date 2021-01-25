CHP'li belediye başkanı İnce'nin partisine geçiyor: Öyle bir parti...

CHP Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin parti kurması kesinleşti. İnce, parti tüzüğünün ve logosunun yakın zaman açıklayacaklarını duyurmuştu. Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya paylaşımıyla Muharrem İnce'nin partisinde yer alacağı anlaşıldı. Küçükkuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiye'sine böyle bir parti çok yakışacak' ifadelerine yer verdi. İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Serkan Küçükkuru, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkati çekti. Daha önce de CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Küçükkuru, CHP Kurultayı'nda yapılan oylamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı.

Küçükkuru'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiyesi'ne böyle bir parti çok yakışacak. Tüzüğünde genel başkanını, üyeleri seçecek ve en fazla iki dönem için seçecek. Parti içi seçimlerde çarşaf liste zorunlu olacak. Adaylıkta fermuar sistemi sıralama ile bir kadın bir erkek olacak. Temsilde adalet ilkesi gibi daha bir çok buna benzer tüzük hükümleri var. Parti programımızı okuduğunuzda işte bu Atatürk Türkiye'sinin partisi diyeceksiniz." Muharrem İnce, daha önce Serkan Küçükkuru'ya destek ziyaretinde bulunmuştu.

