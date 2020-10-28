CHP'li belediye başkanı Çakıcı ile görüştü! CHP'de tepkiler yükseldi

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, uzun yıllar cezaevinde kalan ve nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesine parti yönetimi tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Gürkan ile Çakıcı'nın görüntülerinin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri konuya dair Recep Gürkan'dan bilgi aldı.

Başkan Gürkan'ın görüşmeye ilişkin "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Diğer taraftan çok sayıda CHP'linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri, Gürkan'ı arayarak bilgi alırken, ziyaretten duydukları rahatsızlığı da ilettiler. Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

