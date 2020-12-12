CHP'li Başarır duyurdu! İstanbul'da askeri alan satışa çıkarıldı
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TOKİ’nin İstanbul Sarıyer'de Rumelifeneri Mahallesi’nde bulunan 4 bin 290 metrekarelik askeri alanı satışa çıkardığını duyurdu.
GÜNDEM 12.12.2020, 17:53
1
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TOKİ’nin 24-25 Aralık’ta ihaleyle satışa çıkaracağı toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik 141 arsayı meclis gündemine taşıdı.
CHP’li Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 25 ilde toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik alanı 24-25 Aralık 2020 tarihinde açık arttırmayla satacağını açıklayarak, bu alanlar içinde askeri arazi de olduğuna dikkat çekti.
Başarır, Bakan Kurum’un şu soruları yanıtlamasını istedi:
“Toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik alanın satışının yapılması hangi gerekçelerden kaynaklanmıştır?
TOKİ’nin web sitesinde satış listesinde yer alan İstanbul ili Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Mahallesi’ndeki 4290 metrekarelik askeri alanın satışa çıkarılmasının gerekçesi nedir?
TOKİ’nin web sitesinde 141 arsanın satılacağı bilgisi verilmesine rağmen, aynı sitede yer alan satış listesinde neden 127 arsanın bilgileri bulunmaktadır?
Geriye kalan 14 arsa hangi illerde hangi bedel karşılığında açık arttırmayla ihaleye çıkarılacaktır?
Söz konusu 14 arsa hangi gerekçelerle listeye konmamıştır?”
CHP’li Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 25 ilde toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik alanı 24-25 Aralık 2020 tarihinde açık arttırmayla satacağını açıklayarak, bu alanlar içinde askeri arazi de olduğuna dikkat çekti.
Başarır, Bakan Kurum’un şu soruları yanıtlamasını istedi:
“Toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik alanın satışının yapılması hangi gerekçelerden kaynaklanmıştır?
TOKİ’nin web sitesinde satış listesinde yer alan İstanbul ili Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Mahallesi’ndeki 4290 metrekarelik askeri alanın satışa çıkarılmasının gerekçesi nedir?
TOKİ’nin web sitesinde 141 arsanın satılacağı bilgisi verilmesine rağmen, aynı sitede yer alan satış listesinde neden 127 arsanın bilgileri bulunmaktadır?
Geriye kalan 14 arsa hangi illerde hangi bedel karşılığında açık arttırmayla ihaleye çıkarılacaktır?
Söz konusu 14 arsa hangi gerekçelerle listeye konmamıştır?”
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Konyaspor
|10
|15
|10. Gaziantep FK
|10
|15
|11. Başakşehir
|11
|15
|12. Rizespor
|11
|15
|13. Trabzonspor
|12
|14
|14. Malatyaspor
|10
|13
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|11
|10
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Balıkesirspor
|12
|15
|11. Menemen Belediyespor
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Aston Villa
|10
|18
|9. Man City
|10
|18
|10. Everton
|11
|17
|11. Wolverhampton
|12
|17
|12. Crystal Palace
|11
|16
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Valencia
|13
|14
|11. Athletic Bilbao
|12
|14
|12. Elche
|10
|14
|13. Eibar
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|14
|15. Getafe
|11
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü