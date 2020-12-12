CHP'li Başarır duyurdu! İstanbul'da askeri alan satışa çıkarıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TOKİ’nin 24-25 Aralık’ta ihaleyle satışa çıkaracağı toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik 141 arsayı meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 25 ilde toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik alanı 24-25 Aralık 2020 tarihinde açık arttırmayla satacağını açıklayarak, bu alanlar içinde askeri arazi de olduğuna dikkat çekti.

Başarır, Bakan Kurum’un şu soruları yanıtlamasını istedi:



“Toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekarelik alanın satışının yapılması hangi gerekçelerden kaynaklanmıştır?

TOKİ’nin web sitesinde satış listesinde yer alan İstanbul ili Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Mahallesi’ndeki 4290 metrekarelik askeri alanın satışa çıkarılmasının gerekçesi nedir?

TOKİ’nin web sitesinde 141 arsanın satılacağı bilgisi verilmesine rağmen, aynı sitede yer alan satış listesinde neden 127 arsanın bilgileri bulunmaktadır?

Geriye kalan 14 arsa hangi illerde hangi bedel karşılığında açık arttırmayla ihaleye çıkarılacaktır?

Söz konusu 14 arsa hangi gerekçelerle listeye konmamıştır?”

