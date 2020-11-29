CHP'li Ali Mahir Başarır:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk’te katıldığı programda Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası’nın kastederek “ Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum, 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Tank palet fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur” ifadelerini kullandı.

Başarır’ın bu sözlerine AKP Sözcüsü Mahir Ünal’dan tepki geldi. Ünal Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:



Başarır tartışma çıkaran sözleri için Twitter hesabında bazı açıklamalar yaptı. Kastının Tank Palet Fabrikası olduğunu ifade eden Başarır şunları yazdı:



"Muhaberat artığı,Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor.Bu ifadeleri telin ediyorum.Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir."

"Toplam yüz ölçümü 11.400 km2 olan Katar’a toplamda 22.000 km2 Türkiye toprağı satmışsınız. Bununla da yetinmeyip limanımızı, borsamızı tank palet fabrikamızı satmışsınız. Utanmanız, şerefiniz olmadan ne kastedildiği çok belli olan söylemler üzerinden ayıbınızı örtmeye çalışıyorsunuz."

