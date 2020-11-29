Son Dakika
CHP'li Ali Mahir Başarır: "Devletin ordusu Katar'a satılmış"
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar’a satılmış" açıklaması tepki çekti.
GÜNDEM 29.11.2020, 12:41
3
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk’te katıldığı programda Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası’nın kastederek “ Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum, 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Tank palet fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur” ifadelerini kullandı.
Başarır’ın bu sözlerine AKP Sözcüsü Mahir Ünal’dan tepki geldi. Ünal Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:
Başarır tartışma çıkaran sözleri için Twitter hesabında bazı açıklamalar yaptı. Kastının Tank Palet Fabrikası olduğunu ifade eden Başarır şunları yazdı:
"Muhaberat artığı,Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor.Bu ifadeleri telin ediyorum.Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir."
"Toplam yüz ölçümü 11.400 km2 olan Katar’a toplamda 22.000 km2 Türkiye toprağı satmışsınız. Bununla da yetinmeyip limanımızı, borsamızı tank palet fabrikamızı satmışsınız. Utanmanız, şerefiniz olmadan ne kastedildiği çok belli olan söylemler üzerinden ayıbınızı örtmeye çalışıyorsunuz."
Başarır’ın bu sözlerine AKP Sözcüsü Mahir Ünal’dan tepki geldi. Ünal Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:
Başarır tartışma çıkaran sözleri için Twitter hesabında bazı açıklamalar yaptı. Kastının Tank Palet Fabrikası olduğunu ifade eden Başarır şunları yazdı:
"Muhaberat artığı,Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor.Bu ifadeleri telin ediyorum.Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir."
"Toplam yüz ölçümü 11.400 km2 olan Katar’a toplamda 22.000 km2 Türkiye toprağı satmışsınız. Bununla da yetinmeyip limanımızı, borsamızı tank palet fabrikamızı satmışsınız. Utanmanız, şerefiniz olmadan ne kastedildiği çok belli olan söylemler üzerinden ayıbınızı örtmeye çalışıyorsunuz."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|9
|20
|4. Gaziantep FK
|10
|15
|5. Başakşehir
|10
|14
|6. Karagümrük
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|9
|12
|10. Rizespor
|9
|12
|11. Malatyaspor
|9
|12
|12. Hatayspor
|7
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Göztepe
|8
|11
|15. Sivasspor
|8
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|8
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. İstanbulspor
|10
|18
|4. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|5. Tuzlaspor
|9
|18
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|10
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|11
|10
|14. Menemen Belediyespor
|9
|9
|15. Bandırmaspor
|10
|8
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|21
|2. Tottenham
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|10
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. Man City
|9
|15
|9. West Ham
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|14
|11. Leeds United
|10
|14
|12. Newcastle
|10
|14
|13. M. United
|8
|13
|14. Arsenal
|9
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Granada
|9
|14
|8. Elche
|9
|13
|9. Deportivo Alaves
|11
|13
|10. Athletic Bilbao
|9
|12
|11. Valencia
|11
|12
|12. Getafe
|9
|12
|13. Real Betis
|10
|12
|14. Barcelona
|8
|11
|15. Osasuna
|9
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Levante
|10
|8
|19. Huesca
|11
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü