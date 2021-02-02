CHP'den yeni Anayasa yorumu: Milletin gündemini işgal etmesinler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'da bazı esnaf odalarını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı yeni Anayasa çıkışını değerlendirdi.



Faik Öztrak, "Bunların yapacağı anayasa değişikliğinin bize hiçbir hayrı olmaz. Milletin gündemini işgal etmesinler, milletin tenceresini doldurmaya baksınlar." dedi.



Yeni anayasa tartışmalarına da değinen CHP Sözcüsü Öztrak, "Kendi ortaklarıyla konuşacağını söylüyor anayasayı. Yine Türkiye'nin gündemini değiştirmek için ve de kendi çıkarları için yaptıkları bir şeydir. İki tane anayasa değişikliği yaptılar. Birinci anayasa değişikliği sonunda ülkede askeri darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık, arkadan sivil darbe yapıldı, OHAL şartlarında yeni bir anayasa çıkarıldı. Bugün de cüzdanlarımız boşaldı, ceplerimizde yangın var. Aman geri dursunlar. Bunların yapacağı anayasa değişikliğinin bize hiçbir hayrı olmaz. Milletin gündemini işgal etmesinler, milletin tenceresini doldurmaya baksınlar." şeklinde konuştu.

