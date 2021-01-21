CHP'den Soylu'nun anne paylaşımına Kılıçdaroğlu yanıtı

CHP'nin avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yapılan hakaretler üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Soylu'nun sosyal medya hesaplarından annesine yapılan hakaretlere tepki göstermesi üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapan Çelik, samimiyet vurgusu yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırı üzerinden eleştiri yaptı.

Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak Soylu'nun adalet anlayışının samimi bulmadığını belirten Çelik, şu paylaşımda bulundu:

"Sayın Süleyman Soylu, annenize acil şifalar dilerim.

Küfreden ahlaksızları da kınıyorum. Lakin Adalet anlayışınızı samimi bulmuyorum.

Siz, salt hakaret suçundan tutuklama isteyerek isyan ediyorsunuz da Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk'taki linç girişiminde neden sesiniz çıkmadı?!"

Sayın Süleyman Soylu!Annenize acil şifalar dilerim.Küfreden ahlaksızları da kınıyorum!Lakin Adalet anlayışınızı samimi bulmuyorum!Siz, salt Hakaret suçundan tutuklama isteyerek isyan ediyorsunuz da @kilicdarogluk’na yönelik Çubuk Linç girişiminde neden sesiniz çıkmadı?! https://t.co/4ljcfVwykK

— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 21, 2021



SOYLU NE DEMİŞTİ

Twitter'dan yaptığı paylaşımda hareket eden şahsın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösteren Bakan Soylu, karara şu şekilde tepki göstermişti "45 gündür anam hastanede, Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest, Ne yapmalıyım Bakan olsam ne yazar. Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım."

Sayın Süleyman Soylu!Annenize acil şifalar dilerim.Küfreden ahlaksızları da kınıyorum!Lakin Adalet anlayışınızı samimi bulmuyorum!Siz, salt Hakaret suçundan tutuklama isteyerek isyan ediyorsunuz da @kilicdarogluk’na yönelik Çubuk Linç girişiminde neden sesiniz çıkmadı?! https://t.co/4ljcfVwykK — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 21, 2021

