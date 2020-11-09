CHP’den pandemiden etkilenen esnaf için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi, pandemiden dolayı olumsuz etkilenen esnaf için açıkladığı 17 maddelik çözüm önerisinin ardından bu kez de stopaj vergisinin kaldırılması, krediye erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, AVM’lerin bir gün tatil olması, iş yeri kapalı esnafa kira yardımı önerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu 9 maddelik torba kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.



Teklifin gerekçesinde özetle şunlar kaydedildi:

“Sosyal devletin devreye girip işyerleri kapatılan ya da kapatılmadığı halde alınan önlemlerden olumsuz etkilenen esnafımıza destek vermesi gerekiyordu. Ancak iktidar bu tür sosyal desteklerden öte başta esnafımız olmak üzere alınan kararlardan etkilenen tüm kesimleri bankalardan borçlanmaya teşvik etmiş, üç aylık bir dönemin vergi ve sigorta primlerinin ödemesini yılın son çeyreğine ötelemiştir. Ülkenin, Haziran 2020 itibariyle yeniden normal ekonomik düzenine döneceği açıklanmış, ancak hastalığın son aylarda yeniden hızlı bir artış eğilimine girmesi bu girişimin fiilen başarısızlığa uğramasına yol açmıştır. İşyerleri açık olmasına rağmen esnafımızın iş hacmi salgın öncesindeki düzeye gelememiştir.”



Yasa teklifinde, esnafın stopaj vergisinin kaldırılması, esnafın krediye erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, AVM’lerin yöresel koşullar dikkate alınarak haftanın bir günü tatil olması, kamu kurumlarının kira alacaklarının ertelenmesi, işyeri kira gelirlerinin de konut kiralarında olduğu gibi kiralayan tarafından beyan edilerek ödenmesi, salgına karşı alınan önlemler kapsamında işyerleri kapatılan esnafa kapalı kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bütçeden kira yardımı yapılması, devlete bağlı okul kantinlerinin işletmecilerinden 12 ay süreyle kira alınmaması gibi öneriler yer aldı.

