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CHP’den istifa eden meclis üyelerine sert tepki

CHP Osmaneli İlçe Başkan Yardımcısı Cihan Şimşek, “Meclis üyeleri yalnız CHP’den değil meclis üyeliğinden de istifa etmelidir.” dedi.

GÜNDEM 18.01.2021, 09:28
CHP’den istifa eden meclis üyelerine sert tepki
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Osmaneli İlçe Başkan Yardımcısı Cihan Şimşek, geçtiğimiz gün Osmaneli Belediye Meclisi'nde 2 üyenin partiden istifa ederek bağımsız üye olmalarına tepki göstererek, “Meclis üyeleri yalnız CHP’den değil meclis üyeliğinden de istifa etmelidir” dedi.CHP Osmaneli Belediye Meclis üyesi seçilen Hürriyet Serpil Demirel ve Özden Karip partilerinden istifa etmişti. Bunun üzerine CHP Osmaneli İlçe Başkan Yardımcısı Cihan Şimşek bir açıklama yaparak, “İstifa eden meclis üyelerimizin adaylık sürecinin tamamlanmasının ardından genciyle, kadınıyla, tüm örgütü ile Cumhuriyet Halk Partimize gönül veren partililerimizin ve örgütümüzün büyük gayretleri sonucu Millet İttifakı'ndan İYİ Parti Belediye Meclis üyeliği görevine seçilmişlerdir. Sonradan ittifak gereği seçildikleri İYİ Parti'den istifa ederek belediye meclisimizde CHP Grubu oluşturmuşlardır. Ne var ki istifa eden meclis üyeleri seçimden bugüne yapılan belediye meclis toplantılarını parti çalışmalarına olumlu iştirak edememişlerdir. İlçe yönetimimizi ve kararlarını yok saymışlardır. Bununla birlikte AKP belediye başkanının birçok kararına ilçe yönetimimizi yok sayarak ‘evet’ demişlerdir. Bu iddialar kendilerine sorulduğunda da belediye meclis toplantımızda kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. Beyanı ile ilgili tutanakta mevcuttur. İlçe yönetimi olarak kendilerini bu durumla ilgili olarak defalarca ikaz etmemize rağmen partimizi ve teşkilatımızı yıpratmayı sürdürmüşlerdir. Tüm bu koşulların bir araya gelmesiyle Aralık 2020 tarihinde CHP Osmaneli İlçe Yönetimi olarak oybirliği ile Osmaneli Belediye Meclis Üyelerimiz Serpil Demirel ve Özden Karip’i partiden ihracı istemiyle tedbirli olarak CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu’na başvuru yapıldı. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Disiplin Kurulunun karar oturumundan bir süre öncesinde yerel basına partilerinden istifa ettiklerini duyurmuşlardır. Ben disiplin boyutu devam eden bu olayın kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Karar, Disiplin Kurulumuzca verilecektir. Hepimiz partimizin işleyişine ve teamüllerine saygılı olarak Disiplin Kurulu’nun kararını beklemeliyiz. İstifa ile ilgili olarak elimizde her türlü somut bilgi ve belge bulunmaktadır. Merak eden her partilimizle konu üzerine görüşmek için buyursun gelsin. Kapımız tüm değerli partililerimize sonuna kadar her daim açıktır. Bu noktada istifa eden meclis üyelerimizin ekip ruhundan ve Türkiye’nin en köklü siyasal geleneklerine sahip olan Cumhuriyet Halk Partimizin kültüründen uzak bir tutum içinde bulunduklarını ifade etmek yerinde olacaktır” dedi.
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