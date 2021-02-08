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CHP'den İnce'nin istifasına tepki: Cumhur İttifakı ağzıyla suçluyor
Son dakika haberi... Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesine CHP'den ilk tepki geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'yi cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılanları doğru bulmuyoruz." dedi.
GÜNDEM 08.02.2021, 16:34
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün CHP'den istifa ettiğini açıklayıp parti kuracağını söyleyen Muharrem İnce hakkında da konuştu.
Faik Öztrak şunları söyledi:
"CHP asırlık bir çınardır. O partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılanları doğru bulmuyoruz. CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da 1923''te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse şimdi oradadır. İstifa yapıldıysa gelir. Ulaştı mı ulaşmadı mı sormadım. İstifada sözlü beyan esastır."
Faik Öztrak şunları söyledi:
"CHP asırlık bir çınardır. O partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılanları doğru bulmuyoruz. CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da 1923''te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse şimdi oradadır. İstifa yapıldıysa gelir. Ulaştı mı ulaşmadı mı sormadım. İstifada sözlü beyan esastır."
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