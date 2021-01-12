CHP'den Erdoğan'ın Saad Hariri kabulüne sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasına ilişkin, "Açtıkları kaçıncı dava genel başkanımız hakkında. Onlar dava açmaktan, genel başkanımız da dava kazanmaktan yorulmadı." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabulü esnasında çekilen fotoğrafı gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Telekom vurgunuyla suçlanan Hariri ailesinden Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesine tepki göstererek, "1 kuruş ödemeden Telekom üzerinden milyarlarca dolar vurgun yapan bu adamla aynı masaya nasıl oturabiliyorsunuz?" diye sordu.

Fotoğrafın sıradan bir fotoğraf olmadığını ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:

Faik Öztrak, 2021'de karşı karşıya kalınan en önemli sorunlardan birinin borçların ödenmesindeki güçlük ve bankalardaki varlık kalitesinin bozulması olduğunu belirtti.

Bu konuda da veri kalitesinde ciddi sorunlar bulunduğunu söyleyen Öztrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi riskinde önemli artış olan ve yakın izlemeye alınan kredi tutarının Kasım 2020 itibariyle 59 milyar lira olduğunu açıkladığını dile getirdi.

Ancak Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nda Eylül 2020 itibariyle yakın izlemedeki kredi tutarının 360 milyar lira olduğunun belirtildiğine işaret eden Öztrak, iki kurum rakamları arasında 6 kat fark bulunduğunu bildirdi.

"Fotoğrafta, tek kuruş borcu olmayan, kasasında milyarlarca lirası olan Türk Telekom'u soyan Lübnanlı Hariri ailesinin bir ferdi var. Telekom'un özelleştirme bedelini Türk bankalarından borç alıp ödedi. Sonra milyarlarca dolarlık temettü gelirini Türkiye'den Lübnan'a kaçırdı. Bizim bankalara 3,5 milyar dolarlık kredi borcu taktı. Bu borcu, Türk Telekom'un üzerine yıkıp, kaçıp gitti. Bugün milyonlarca öğrencimiz internete ulaşamıyorsa, Avrupa'nın en düşük internet hızına sahip ülkelerinden biriysek, sebebi işte bu vurgundur. Bir sorumlusu da bu vurguna göz yuman saraydır."

