CHP'den Erdoğan'a tazminat tepkisi: Allah'a vereceği bir canı var

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tank Paleti Fabrikası'na ilişkin sözleri nedeniyle 100 bin lira manevi tazminat kazanmasına ilişkin, "Ne yaparsanız yapın CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleri söylemeye devam edecek. Bedeli, tüm mal varlıkları elinden gitse; yola çıkarken göz aldığı, Allah'a vereceği bir canı var, o canını teslim etse dahi." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tank Paleti Fabrikası'nın işletme hakkını alan BMC'nin yüzde 49,9'luk hissesinin Katar'a ait olduğunu, bu fabrikada üretilecek tankların 18 ay sonra teslim edileceğinin duyurulmasına rağmen bir tane dahi tank üretmediğini savundu.Son dakika: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek

Vatandaş ekonomik sorunlar yaşarken, bu şirketin sahibine 1,4 milyar liralık devlet teşviki verildiğini, gerçekleri anlatmanın da anamuhalefet partisinin görevi olduğunu ifade eden Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaparsanız yapın CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleri söylemeye devam edecek. Bedeli, tüm mal varlıkları elinden gitse; yola çıkarken göze aldığı, Allah'a vereceği bir canı var, o canını teslim etse dahi. Sonuna kadar bu milletin parasının, fakir gurebanın, işçinin, emekçinin, esnafın alın teriyle toplanan paraların, bu insanlara peşkeş çekilmemesi için sonuna kadar mücadele edecek. Biz de CHP Lideri'nin arkasında dimdik, bedeli ne olursa olsun milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. 100 bin lira, 1 milyon lira, 200 bin lira tazminat, cezaevi, ne olursa olsun."

