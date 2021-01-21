CHP'den Enis Berberoğlu kararı yorumu: Yargıyı daha fazla çürütmeyin

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin (AYM), eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden "hak ihlali" kararı vermesini değerlendirirken "Ey ilk derece, ey istinaf, ey Yargıtay, üçüne birden sesleniyorum artık yargıyı daha fazla çürütmeyin, yargının üstündeki vesayet gölgesini kaldırın." dedi.CHP'li Altay, Anayasa Mahkemesinin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında bugün ikinci kez hak ihlali kararı verdiğini belirtti.



Anayasa Mahkemesinin 17 Eylül'de gerekçeli kararını açıkladığını, ancak yerel mahkemenin bu kararı yok saydığını ifade eden Altay, "7 aydır seçilmiş bir milletvekilinin hakları, yürütmeden yüz bulan yargı eliyle gasp ediliyor. Yargılama yenilenmek zorundadır. Verilen ceza yok hükmündedir. Enis Berberoğlu, yeniden yargılama sürecinin başlaması beklenmeden TBMM'deki yerini alıp görevine başlamalıdır. Kararı daha okuyamadık, Anayasa Mahkemesi neyi adres gösterdi bilmiyorum. Ey ilk derece, ey istinaf, ey Yargıtay, üçüne birden sesleniyorum artık yargıyı daha fazla çürütmeyin, yargının üstündeki vesayet gölgesini kaldırın." değerlendirmesinde bulundu.

