CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takoz cevabı: Eğer bir takoz varsa...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle mücadele ettik" sözlerine karşılık, "Cumhurbaşkanı hala iklim krizinin farkında değil. Çıkıyor, muhalefeti ‘takoz’ olmakla suçluyor. Asıl iklim kriziyle mücadelede takoz varsa o da AK Parti’dir, AK Parti hükümetidir. Temiz havadan bahsediyor, kömürlü termik santral açıyor. Kömürlü termik santralin temiz havası olur mu? Bu nasıl bir çelişkidir" dedi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Manisa'daki enerji projeleri açılış törenindeki, "80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik" sözlerine cevap verdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP'li Öztunç, AKP iktidarının enerji üretimi konusunda çelişkilerinin olduğunu işaret etti. Türkiye’nin ve dünyanın iklim kriziyle mücadele ile uğraştığına dikkat çeken Öztunç, "Cumhurbaşkanı hala iklim krizinin farkında değil. Çıkıyor, muhalefeti ‘takoz’ olmakla suçluyor. Asıl iklim kriziyle mücadelede takoz varsa o da AK Parti’dir, AK Parti hükümetidir. Temiz havadan bahsediyor, kömürlü termik santral açıyor. Kömürlü termik santralin temiz havası olur mu? Bu nasıl bir çelişkidir" diye eleştirdi.

CHP’li Öztunç, Erdoğan’ın Manisa’ya ilişkin, ‘jeotermallerle cazibe merkezi’ olacağına yönelik sözlerinin anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanı demek ki Manisa’ya uzun zamandır gitmemiş. Çiftçi perişan durumda. Jeotermal santrallerden yayılan koku yüzünden perişan. Cumhurbaşkanı sarayda güzel kokularla yaşıyor. Saraydaki koku, sanıyor ki tüm Türkiye’de aynı koku var. Bir Ege’ye gitsin, o jeotermalden kaynaklı o pis kokuyu bir görsün” dedi.

‘Takoz’ söylemini eleştiren Öztunç, şöyle konuştu:

“Eğer bir takoz varsa AK Parti hükümetidir. İklim kriziyle mücadele önemli. Koronavirüs salgının yaşıyoruz, su sıkıntısı var, bunların temel sebebi iklim krizi. Cumhurbaşkanı, dünya iklim kriziyle uğraşırken hala termik santraller, eski teknolojiye dayalı santraller açıyor. Yerli ve milli olmaktan söz ediyorlar, kömür ithalatıyla enerji üreteceklerini söylüyorlar. Çelişki var. Termik santralin temiz havası olmaz, çevreyi kirletir.”

