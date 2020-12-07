CHP'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı çünkü...

Aşı güvenirliliği tartışmalarına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aşıyı yaptıracağını ve yakınlarına tavsiye edeceğini söyledi. Özel, "Sağlık Bakanı'nın söyledikleri eczacı kimliğimle doğruluyorum ki doğrudur" dedi.

Türkiye, Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı CoronaVac'tan 50 milyon doz sipariş etti. Aşının güvenirliliğine yönelik tartışmalar ise devam ediyor.

Aynı zamanda eczacı olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin ithal edeceği aşıya Çin malı değersizleştirmesi üzerinden güvensizlik oluşturulmasının doğru olmadığını söyledi.

Özel, "Sağlık Bakanı'nın söyledikleri, eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. Türkiye'nin laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım, bütün sevdiklerime de tavsiye edeceğim" dedi.

Özel, Çin aşısına yönelik, "Sağlık Bakanı'nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri; eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. İnaktif aşılar güvenli aşılardır. Çin'in yaptığı ucuz bir takım kalitesiz üretimlerden dolayı 'Çin malı' söylemini aşıya taşımak kesinlikle doğru değil. Ne yöntemle yapılacağı bellidir ve bu aşılar Türkiye'de de test edilecektir. 'Çin malı' nefreti, 'Çin malı' korkusu, 'Çin malı' değersizleştirmesi üzerinden Türkiye'nin ithal edeceği, şu anda da bulabileceği yüksek miktardaki tek aşı gibi görünen bu aşıya karşı bir güvensizlik yaratmayı, bir aşı karşıtlığı yaratmayı doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

"Çin aşısının üçüncü faz çalışmasının yayınları tamamlanıp Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım. Bütün sevdiklerime, dostlarıma vurulmalarını tavsiye edeceğim. " diyen Özel, konuşmasına şu şekilde devam etti;

Bütün vatandaşlarımıza da sözümüze değer veren herkese de aşı olmalarını, bağışıklığa katkı sağlamalarını hem kendilerini hem toplumu korumalarını, bu belanın başımızdan def edilmesi için de bu sorumluluğu almalarını tavsiye ederim."

