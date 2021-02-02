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CHP'den Boğaziçi çıkışı: Bu filmi çok gördük, millete bunun hayrı yok
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin değerlendirmede bulunup, "Biz bu filmi daha önce defalarca gördük, bu filmin bu millete hiçbir hayrı yoktur." dedi.
GÜNDEM 02.02.2021, 17:10
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamalarıyla başlayan protestolarda marjinal sapkın grupların İslami değerlere hakaret etmesiyle başka bir yöne evrildi.
CHP Parti Sözcüsü Öztrak yaptığı son açıklamasında, "Önce milletin kutsalları üzerinden bir provokasyon yapıldı. Arkasından saray şürekası resmi bir nefret dilini ve linç söylemini kullanmaya başladı." dedi.
Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesindeki son gelişmeleri "Önce milletin kutsalları üzerinden bir provokasyon yapıldı. Arkasından saray şürekası resmi bir nefret dilini ve linç söylemini kullanmaya başladı. Burada da provokasyon devam etti. Son olarak dün 12 Eylül darbe dönemini aratmayacak şekilde polis Boğaziçi Üniversitesine girdi. Biz bu filmi daha önce defalarca gördük, bu filmin bu millete hiçbir hayrı yoktur. Bu filmin bir kere daha çevrilmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak razı değiliz, izin vermeyeceğiz." şeklinde değerlendirdi.
CHP Parti Sözcüsü Öztrak yaptığı son açıklamasında, "Önce milletin kutsalları üzerinden bir provokasyon yapıldı. Arkasından saray şürekası resmi bir nefret dilini ve linç söylemini kullanmaya başladı." dedi.
Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesindeki son gelişmeleri "Önce milletin kutsalları üzerinden bir provokasyon yapıldı. Arkasından saray şürekası resmi bir nefret dilini ve linç söylemini kullanmaya başladı. Burada da provokasyon devam etti. Son olarak dün 12 Eylül darbe dönemini aratmayacak şekilde polis Boğaziçi Üniversitesine girdi. Biz bu filmi daha önce defalarca gördük, bu filmin bu millete hiçbir hayrı yoktur. Bu filmin bir kere daha çevrilmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak razı değiliz, izin vermeyeceğiz." şeklinde değerlendirdi.
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