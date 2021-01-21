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CHP'den bir erken seçim çıkışı daha: Önümüze sandık getirin
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olduğunu söyledi. Salıcı, "Önümüze sandık getirilmesini istiyoruz." dedi.
GÜNDEM 21.01.2021, 14:29
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, partisinin Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, CHP olarak sahada çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Salıcı, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Önümüze engeller, bahaneler, sorunlar değil; sandık getirilmesini istiyoruz." dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Salıcı, Türkiye'de sürecin iyi yönetilemediğini, birçok sektörün ve kişinin sıkıntı yaşadığını savundu.
Asgari ücret konusunda da eleştirilerde bulunan Salıcı, iktidarın, CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellediğini iddia etti.
Salıcı, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Önümüze engeller, bahaneler, sorunlar değil; sandık getirilmesini istiyoruz. Sandık getirilsin, erken seçim yapılsın; Türkiye bu ağır hasarlı hükümetten, iktidardan bir an önce kurtulsun." diye konuştu.
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş'ın da katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.
Salıcı, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Önümüze engeller, bahaneler, sorunlar değil; sandık getirilmesini istiyoruz." dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Salıcı, Türkiye'de sürecin iyi yönetilemediğini, birçok sektörün ve kişinin sıkıntı yaşadığını savundu.
Asgari ücret konusunda da eleştirilerde bulunan Salıcı, iktidarın, CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellediğini iddia etti.
Salıcı, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Önümüze engeller, bahaneler, sorunlar değil; sandık getirilmesini istiyoruz. Sandık getirilsin, erken seçim yapılsın; Türkiye bu ağır hasarlı hükümetten, iktidardan bir an önce kurtulsun." diye konuştu.
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş'ın da katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.
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