CHP'den Bahçeli'ye 'Çakıcı' yanıtı! 'Dava arkadaşım' demişti...

Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin ardından CHP'den flaş bir açıklama geldi. CHP, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki göstererek, ''Savcıların görevlerini yapmalarını; bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz.''denildi.

Kısa süre önce sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yüklenen Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı için ''Benim dava arkadaşımdır'' ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamasından kısa süre sonra ise CHP İletişim Koordinatörlüğü'nden çok sert bir cevap geldi.

Bir süre önce cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri üzerine başlayan söz duellosu devam ediyor.Bugün CHP liderinin yaptığı açıklamalara Devlet Bahçeli kısa süre önce sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerle eleştirerek Alaattin Çakıcı için ''Benim dava arkadaşımdır'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından kısa süre sonra ise CHP İletişim Koordinatörlüğü tarafından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı.



''Savcıların görevlerini yapmalarını; bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz.'' şeklinde başlayan açıklamanın tam metni:

