CHP'den asgari ücret önerisi! Nedenini tek tek sıraladı

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücret önerisini kamuoyuyla paylaştı. CHP, asgari ücretin yeni yılda en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini savundu



CHP'den konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda, "Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemeli. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli. Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret ile geçiniyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir.



Acı reçeteyi asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesemezsiniz. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçinin daha iyi geçinebilmesi için asgari ücret önerim en az 3 bin 100 TL. 2000'de bir asgari ücret ile 13 gram altın alınabiliyordu, 2010'da 10 gram, bugün ise 5 gram. İşçiyi yoksullaştırdılar. İşçimiz daha iyi şartları hak ediyor.



Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar. Enflasyon rakamları. Bunların hepsi asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Asgari ücrete en az bu zamlar kadar zam yapılmalı. İnsanca yaşam için asgari ücret önerim en az 3 bin 100 TL. Asgari ücrete sadece zam yetmez, asgari ücretliden vergi de alınmamalı" ifadelerine yer verildi.



CHP'nin asgari ücret önerisini açıklamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir" paylaşımında bulundu.



