CHP'de kritik istifa!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde kritik bir istifa geldi...
GÜNDEM 15.01.2021, 02:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde kritik bir istifa haberi geldi. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken istifa ettiğini duyurdu.
CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.
Twitter’dan açıklama yapan Eken, şu ifadeleri kullandı:
CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen kulis bilgisine göre, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarıyla yaptığı rutin toplantılardan birinde "AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirin, Babacan dönemini de eleştirebilirsiniz ancak ismini verip onu direkt suçlamayın." dediği ve Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Prof. Dr. Eken'in istifa kararını bunun üzerine aldığı iddia ediliyor.
Parti içinde Babacan hassasiyetinin daha fazla istifa getireceği, hatta CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edecekler arasında olduğu, iddia edilen kulis bilgileri arasında yer alıyor.
CHP'ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın ekonomi politikalarına ilgi göstermesini ideolojik bir sapma olarak değerlendiriyor ve CHP'nin ekonomi politik alanda bir kimlik sorunu yaşadığını iddia ediyorlar.
CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.
Twitter’dan açıklama yapan Eken, şu ifadeleri kullandı:
CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen kulis bilgisine göre, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarıyla yaptığı rutin toplantılardan birinde "AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirin, Babacan dönemini de eleştirebilirsiniz ancak ismini verip onu direkt suçlamayın." dediği ve Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Prof. Dr. Eken'in istifa kararını bunun üzerine aldığı iddia ediliyor.
Parti içinde Babacan hassasiyetinin daha fazla istifa getireceği, hatta CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edecekler arasında olduğu, iddia edilen kulis bilgileri arasında yer alıyor.
CHP'ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın ekonomi politikalarına ilgi göstermesini ideolojik bir sapma olarak değerlendiriyor ve CHP'nin ekonomi politik alanda bir kimlik sorunu yaşadığını iddia ediyorlar.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü