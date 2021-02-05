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CHP'de 'istifa' trafiği: Önümüzdeki günlerde değerlendirilecek

CHP'deki istifaların ardından partinin bölünmemesi için çalışma başlatarak eski genel başkanlarla görüşen CHP eski milletvekillerinden Metin Lütfi Baydar, görüşmelerle ilgili konuştu.

GÜNDEM 05.02.2021, 14:30
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CHP'de 'istifa' trafiği: Önümüzdeki günlerde değerlendirilecek
CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Metin Lütfü Baydar, partideki istifalar ve son yaşanan gelişmelerin ardından eski genel başkanlar Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile ayrı ayrı görüştü. 
CHP'deki istifaların ardından partinin bölünmemesi için çalışma başlatarak eski genel başkanlarla görüşen CHP eski milletvekillerinden Metin Lütfi Baydar, "Muhtemelen bu hafta 3 genel başkanla görüşecekler. Ve o görüşmenin sonucuna göre bir trafik daha oluşacak diye düşünüyorum'' dedi.
Baydar, CHP'den istifalar sürecek mi sorusuna ise, "Şu anda istifa edeceği iddia edilen arkadaşlar da bizler de CHP üyesiyiz. Önümüzdeki günlerde değerlendirilecek bir süreçtir diye düşünüyorum" diye cevapladı. 

Metin Lütfü Baydar, görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Baykal, Karayalçın ve Çetin'in CHP'nin kuruluşunda genel başkanlık yapmış isimler olduğunu hatırlatan Baydar, "Onlar bölünmenin, parçalanmanın acısının ne olduğunu bildikleri için bu duygularımızı daha iyi anlayacaklar diye düşündük. Ve partinin bölünmemesi için neler yapılabilir hem bunları tartıştık hem değerlendirdik hem onların görüşlerinin aldık. Ve önerilerimizi kendilerine ilettik. 3 genel başkanın da ortak görüşü asla ve asla bir kişinin bile partiden kaybedilmemesi ve partiden ayrılmaması gerektiği. Bunun için de genel merkezin elinden ne geliyorsa yapması gerektiği konusunda 3 genel başkan da düşüncelerini ifade ettiler. Görüşmelerden sonra 3 genel başkan aralarında bir değerlendirme yaptılar. Muhtemelen bu hafta 3 genel başkan görüşecekler. Ve o görüşmenin sonucuna göre bir trafik daha oluşacak diye düşünüyorum.'' dedi.

Baydar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşebileceklerini bildirerek "Bir silsile takip ediyoruz. Genel başkanların değerlendirmelerinden sonra herkesle görüşürüz. CHP'nin bütünlüğünün bozulmaması, bir arada olması, yapılacakların değerlendirilmesi için herkesle görüşürüz. Bu görüşmelerimiz Kemal Bey ile de olur herkesle de olur. Kiminle görüşmemiz gerekiyorsa onlarla da görüşürüz." diye konuştu. 

Baydar, CHP'li 3 milletvekilin partiden istifa etmesiyle ilgili, "3 vekil arkadaşım da gerçekten CHP'nin özellikle son dönemde izlemiş olduğu politikalar ile ilgili açıklamalarını yaptılar. Şu anda istifa edeceği iddia edilen arkadaşlar da bizler de CHP üyesiyiz. Ve CHP üyesi olmayı da sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bu tabii ki önümüzdeki günlerde değerlendirilecek bir süreçtir diye düşünüyorum." dedi. 

Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmalarıyla ilgili konuşan Baydar, İnce'ye önemli destek olduğunu vurgulayarak, "Muharrem Bey bir rahatsızlığı dile getirerek yola çıktı; Memleket Hareketi olarak. Gittiği yerlerde almış olduğu teveccüh ortada. Böyle bir dönemde hele bir kişiye ihtiyacın olduğu bir dönemde temennimiz CHP’den bir kişinin bile kopmaması ve CHP’nin büyütülmesidir, CHP'nin kendi düşüncüleri ile kendisine olan teveccühün arttırılmasına yönelik politikaların izlenmesidir. Yoksa başka partilerin büyütülmesinden ziyade kendi partimizin büyütülmesine ihtiyaç vardır." diye konuştu.
Baydar, CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılma durumuna ilişkin, "Muharrem Bey de ben de şu anda CHP üyesiyiz. Bunu önümüzdeki günlerde değerlendirmemiz daha uygun olur." dedi.

Baydar, parti içindeki rahatsızlıkları dile getirirken ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" sözlerine atıfta bulunarak, şunları kaydetti: 

Baydar, CHP'nin Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla kurulan bir parti olduğuna dikkat çekerek, "Kurucu Genel Başkanı Atatürk'tür. Ondan sonra gelen genel başkanlar o koltukta vekaleten oturmaktadırlar. Ve CHP'de kimse CHP'den daha üstün olamaz. Atatürk'ün de CHP'ye verdiği asli görevlerden bir tanesi uluslaşma görevinin tamamlanmasıdır. Uluslaşma sürecini tamamlamayan ulusların ne olduğunu bugün görüyoruz; Suriye ve Irak’ta. Orada bu süreç tamamlanamadığı için parçalanmalar söz konusu. Biz bu uluslaşma süreciyle ilgili CHP’nin daha aktif bir tutum alması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
"Son dönemde yaşananları genel başkanlara anlattık. Muhtemelen genel başkanlar da önümüzdeki günlerde yapacakları değerlendirmelerden sonra mutlaka bir açıklama yapacaklardır. Ama bizim hedefimiz sadece bir açıklama yapılması değil, CHP'de birliğin ve bütünlüğün sağlanmasıdır. Ve CHP'de herkesin kucaklanmasıdır. CHP'nin 'dostlar ittifakı' çerçevesinde sayın genel başkan ve yönetimi özellikle bu dostlara göstermiş olduğu hassasiyetin, sıcaklığın fazlasını değil, onda birini bize gösterse bu bizim için yeterlidir. Ve üzülüyoruz. Bu anlamda partinin tümüyle kucaklanması gerektiğini düşünüyoruz. İktidar umudunun yeşertilebilmesi için, partinin büyütülebilmesi için mücadele ediyoruz." 
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