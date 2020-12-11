CHP'de ilginç olay! Kayıp ilanı veren eski il başkanı ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilginç bir olay yaşandı. CHP Aydın'da farklı görevlerde bulunan mevcut il başkanı Ali Çankır için CHP Aydın Eski İl Başkanı Baran Kalınomuz geçtiğimiz gün sosyal medyadan kayıp ilanı verdi. Bunun üzerine Barkan Kalınomuz partiden ihraç edildi. Kalınomuz ihracını sosyal medya hesabından duyurarak, "Bu kararı bir onur madalyası olarak taşıyacağım" dedi.



Mevcut CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için kişisel sosyal medya hesabından ‘kayıp ilanı’ veren eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, partiden kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilmişti. Toplanan parti disiplin kurulu Kalınomuz'un partiden ihraç edilmesine karar verdi.



Barkan Kalınomuz ihracı ile ilgili yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlik kolları başkanlığı, belediye meclis üyeliği, belediye meclis 2. başkan vekilliği, merkez ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerini yaptığım CHP’den bugün itibariyle ihraç edilmiş bulunmaktayım. Bu kararı bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Ben YCHP'den ihraç edildim. Beni Atatürk'ün CHP'sinden ihraç etmeye kimsenin gücü yetmez. Kahrolsun faşizim. Kahrolsun lider sultası. Kahrolsun devşirmeler. Yaşasın Kuva-i Milliye, yaşasın Atatürk" ifadelerini kullandı.

