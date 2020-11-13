CHP'de bir vekil daha Kovid-19'a yakalandı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıktı.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sümer'in Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Adana Milletvekilimiz Orhan Sümer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

