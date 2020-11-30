CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'Ali Mahir Başarır' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk televizyon programında 'Türk ordusu Katar'a satıldı' sözlerine ilişkin bir soru üzerine Öztrak, şunları söyledi:"Sayın Başarır neyi kastettiğini, katıldığı programda defalarca açıkladı. Ama AK Parti sözcüleri, Borsa İstanbul'un satışının üzerini karartmak, millete Katar'a satılan varlıklarının encamını perdelemek için, Tank Palet Fabrikasının konuşulmasını engellemek için vuvuzela gibi ses çıkarmaya, trol ağzıyla konuşmaya başladılar. Bunu yadırgadığımızı açıkça söylemek isterim. Ama asıl ilginç olan, Genel Başkanımız alenen tehdit edildiğinde resen soruşturma açmayan savcıların, Tank Palet Fabrikasının satılmasını eleştiren milletvekilimize bir kulp takıp resen soruşturma başlatmasıdır."

Öztrak, kimseden milliyetçilik, orduya sahip çıkma dersi almaya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye CHP'den bazı milletvekillerinin geçeceği iddialarına ilişkin bir soruya karşılık Öztrak, gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını belirtti.

Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine Öztrak, Avrupa'daki en düşük asgari ücretin Türkiye'de olduğunu söyledi. Faik Öztrak, "Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira. Asgari ücreti geçen yılki seviyesi olan 392 dolarda tutmak için asgari ücret bugün en az 3 bin 100 lira olmalı." dedi.

