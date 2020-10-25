CHP Milletvekili Yüksel Özkan, koronavirüse yakalandı

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Twitter hesabından açıklama yapan Özkan kendisiyle temas edenlerin önlem alması gerektinin altını çizerek "Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da koronavirüse yakalanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ise salgının İstanbul’da hız kazanması üzerine geçici olarak saha faaliyetlerine ara verip çalışmaları yeniden online yapma kararı almıştı.

"Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi + çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle."

