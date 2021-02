CHP lideri Kılıçdaroğlu: TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Zalimin zulmünü sona erdirmek zorundayız. Birlikte el ele mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olan herkesle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu’ndan kurtaracağız diyor. Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak kolay. TV’de çık gel karşıma vatandaşın hakemliğine başvururuz. Niye karşıma çıkmıyorsun, niye cesaretin yok? Çünkü korkuyorsun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hepimiz bu milletin umuduyuz. Büyük sorun var, büyük ekonomik buhran var, insanlar perişan, huzur sadece bir yerde ve bir avuç insan için var. Bu millet bu yönetimi hak etmiyor. "19 yıldır iktidarı yönetenler bu memleketin hayrına ne yaptılar da CHP engel oldu?" diye sormuştum. AK Parti'nin genel başkanına, grup başkanvekillerine sordum. Günün 24 saati Erdoğan oturuyor, kalkıyor, tek şey var CHP. Benim de bu soruyu sorma hakkım var. Sen bu memleketin hayrına ne iş yaptın da biz karşı çıktık?

19 yılda bu memleketin hangi sorununu çözdünüz? Yeri gelince dünyaya meydan okuyoruz, "sen dünyaya meydan okuyacağına konteynırlardan yiyecek toplayan insanların derdini çöz" dediklerinde ne diyeceksin sen? 10 milyonu aşkın işsiz var bu ülkede. Biz doğruları söylediğimiz için rahatsız oluyorlar.



İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de onlar kuracaklar. Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Kurtarmanın yolu çok basit, gelirsin televizyona otururuz, milletin hakemliğine başvururuz, millet de dinler kim doğruyu söylüyor kim yanlışı. Ben haksızsam zaten gideceğim. Devletin bütün evrakları senin elinde, gelsene. Çıkarsın karşıma alırsın belgelerini. Niye karşıma çıkmıyorsun? Niye cesaretin yok? Neden korkuyorsun? Korkan insan devleti yönetemez.



Mahir Ünal, önemli bir kişi çiftçiye gidiyor... Bulmuş seni kime derdini anlatacak... Hemen diyor ki "telefonunu ver bakayım" 450 lirayı çiftçi için büyük bir para görüyor. Şu geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Adam perişan olmuş 450 TL dediğin nedir Allah aşkına? Sen kaç lira alıyorsun? Bir cep telefonunu çiftçiye fazla görüyorsun. Çiftçilere çağrı yapıyorum, artık sizin de uyanmanız lazım.

İktidar olduğumuzda, 83 milyon vatandaşıma sesleniyorum, Allah'ın izni ve sizin takdirinizle iktidar olduğumuzda 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz. Türkiye'de herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Bunun yolu güçlü bir demokrasiyi inşa etmekten geçiyor. Güçlü bir demokrasi kuvvetler ayrılığına dayanmaktadır. Bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Yapılması gereken adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmamaktır.

TBMM, gazi meclis böyle olmayacak. Kuruluşundaki irade aynı şekilde olacak. Bu meclis vesayet altında bir meclistir. Şu anda TBMM, AKP ve MHP'nin vesayeti altındadır. Hiç Çankırı milletvekilinin kürsüye çıkıp da Çankırı'nın sorunlarını dile getirdiğini duyan var mı? Milli irade vesayet altındadır. Vesayeti getiren yasal düzenleme 12 Eylül darbecilerinin zamanında geldi. Biz bunu kaldıracağız. Milletin vekilini millet seçecek genel başkanlar değil.

Siyasi ahlak kanunu çıkartacağız. Herkesin ahlak sınırları içinde çalışmasını isteyeceğiz. Kul hakkı yenmesine izin vermeyeceğiz. Atama ile bakan mı olur? Bu bakan hesap veriyor mu? Hayır. Soru önergelerine cevap veriyor mu? Hayır. Bu diktatörlük değil mi? Bakanlar eskiden olduğu gibi TBMM'nin içinden çıkacak ve seçimle gelecek. Uydurma bakan mı olur? Birilerinin kulu kölesi olanlar bakanlık yapamaz.

TBMM, Varlık Fonu'nu denetleyemiyor. Neler yapılıyor burada? Milyarlar denetlenmiyor. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Yüzde 10 seçim barajını kaldıracağız. Temsilde adalet yönetimde istikrar. Eğer bir iktidar vatandaşa hesap vermiyorsa orada karanlık ilişkiler var demektir.

Demokrasiyi inşa ettiğimizde memlekete huzur gelecek, demokratik gösteriler yapılacak. Her alanda üretmeliyiz. Tarlada, fabrikada, üniversitede... Üretim iş demektir.



Üniversiteler bilgi üretecek. Bilgi üreten üniversiteler bir ülkenin en büyük güvencesidir. Üniversite toplumu geleceğe taşıyan kurumdur. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumdur. Üniversitede yöneticiler seçimle gelmeli. Üniversitede rektörü niçin seçemiyoruz? Bu yasağı da darbeciler getirdiler. Şimdi o darbe hukukunu bu beyler pekiştiriyor. Senin o zaman Kenan Evren'in kafasından ne farkın var?

Demokratik ve barışçıl bir gösteri yapıyor öğrenciler. Anayasa'ya uygun. Gençleri anlayamıyorlar. Her üniversitenin bir kültürü vardır. Üniversite öğrencilerine her türlü haksızlığı yaptılar. Terörist dediler, yılan dediler. Emin olun yılan, yılan diyenlerden daha akıllı. Ne demek terörist?

Saygın hocalardan Ayşe Buğra'ya söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Ayşe Buğra, sadece bizim ülkemizde değil dünyada bilinen saygın bilim insanlarından birisi. Ne yaptı Ayşe Buğra? Osman Kavala'nın eşiymiş... Osman Kavala zaten haksız yere içeride tutuluyor. Siz zaten adalet kavramından uzaklaşmışsınız.

Bu çocukların söz söylemeye hakkı yok mu? Biz insan kaynağını değerlendireceğiz. Teknoloji liseleri kuracağız. İşsizlik mücadele bizim görevimiz olacak.



"Dostlarımızla beraber iktidar olacağız" dediğim zaman bazı çevreler çıldırıyorlar. Çıldırmayın arkadaşlar, dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız, bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz.