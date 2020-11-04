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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktı.
GÜNDEM 04.11.2020, 04:42
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Özkan, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.
Tuncay Özkan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
" Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."
Yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Özkan, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.
Tuncay Özkan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
" Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."
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