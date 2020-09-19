CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazilerle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.
GÜNDEM 19.09.2020, 12:20
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.
Gaziler ile videokonferans toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.
Gaziler ile videokonferans toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.
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