CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hanımlarını dinledi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hanımlarının sorunlarını dinledi.
GÜNDEM 09.01.2021, 12:13
CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlar ile videokonferans toplantısında bir araya geldi. Ev emekçilerinin taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı" denildi.
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