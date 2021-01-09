CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hanımlarını dinledi

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlar ile videokonferans toplantısında bir araya geldi. Ev emekçilerinin taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı" denildi.

