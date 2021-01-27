Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi resmen başladı
Premier Lig devi Chelsea, Lampard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'in getirildiğini resmen açıkladı.
GÜNDEM 27.01.2021, 02:03
Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti.Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.
Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.
Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.
Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti.Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.
Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.
Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.
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