Chelsea 1 puanı uzatmada kurtardı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, 3-0 geriye düştüğü mücadelede West Bromwich Albion ile 3-3- berabere kaldı.
GÜNDEM 27.09.2020, 02:02
The Hawthorns Stadı'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde, Hırvat Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü üstlendiği West Bromwich Albion, yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Chelsea'yi ağırladı.
Mücadeleye hızlı başlayan West Bromwich Albion, 4 ve 25. dakikalarda Callum Robinson, 27. dakikada da Kyle Bartley'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci devre daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 55. dakikada Mason Mount, 70. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+3. dakikada ise Tammy Abraham'ın golleriyle müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
West Bromwich Albion bu sezon ilk puanını elde ederken, Chelsea ise puanını 4'e yükseltti.
Mücadeleye hızlı başlayan West Bromwich Albion, 4 ve 25. dakikalarda Callum Robinson, 27. dakikada da Kyle Bartley'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci devre daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 55. dakikada Mason Mount, 70. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+3. dakikada ise Tammy Abraham'ın golleriyle müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
West Bromwich Albion bu sezon ilk puanını elde ederken, Chelsea ise puanını 4'e yükseltti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Sheffield United
|2
|0
|20. Fulham
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Osasuna
|2
|3
|10. Cádiz
|2
|3
|11. Huesca
|3
|2
|12. Eibar
|2
|1
|13. Deportivo Alaves
|3
|1
|14. Real Valladolid
|2
|1
|15. Atletico Madrid
|0
|0
|16. Barcelona
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü