Che Guevara hakkındaki Atatürk iddiasına tepki!

Gazeteci Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Che Guevara hakkında konuşulan iddia tartışmaya neden oldu.

Programdaki yorumcularda Ömer Lütfü Avşar'ın Küba'daki sosyalist devrimin liderlerinden Arjantin asıllı Che Guevara'nın ölmeden önce çantasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı kitabını taşıdığına ilişkin iddiasına eleştirileri geldi.



Canlı yayında Atatürk'ün Nutuk adlı kitabının İngilizce nüshasının Che Guevara'nın çantasında olduğunu belirten Ömer Lütfü Avşar'a gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı karşı çıktı.

Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Kütahyalı, "Che öldüğünde çantasından Atatürk’ün “Nutuk”u çıktı hurafesinden bıkmadınız mı be kardeşim? Komik bir palavra bu. Atatürk’e de Che’ye de ayıp. Bunu ilk Sinan Meydan uydurdu, öncesinde Bilal Şimşir uydurmuştu. Şimdi de bu CHP’li hukukçu. Bin kere çürütüldü bu yalan" diye karşılık verdi.

