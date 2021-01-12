Chad Wolf istifa etti

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan ve Trump kabinesinden istifalar sürüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

Normal şartlarda görevini, Joe Biden'ın göreve geleceği 20 Ocak tarihine kadar sürdürmeyi planladığını belirten Wolf, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

Wolf, yerine Federal Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Pete Gaynor'un Bakan vekilliği görevine geleceğini kaydetti.

