Cezaevi kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Tekirdağ Muratlı yolu üzerinde bulunan cezaevi ek inşaatının kanalizasyon hattında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNDEM 18.10.2020, 17:48
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Gündüzlü Mahallesi’nde devam eden ek cezaevi lojmanı kanalizasyon hattında göçük meydana geldi.
Göçükte bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri işçinin cansız bedeni toprak altından çıkardı.
Ölen işçinin adının Eşref Dere (52) olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de olaya ilişkin "Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.
Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic. twitter.com/jQDhbnsrIM
— Candan Yüceer ?? (@CandanYceer) October 18, 2020
Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic. twitter.com/jQDhbnsrIM pushfn('ads'); — Candan Yüceer ?? (@CandanYceer) October 18, 2020
Göçükte bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri işçinin cansız bedeni toprak altından çıkardı.
Ölen işçinin adının Eşref Dere (52) olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de olaya ilişkin "Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.
Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic. twitter.com/jQDhbnsrIM
— Candan Yüceer ?? (@CandanYceer) October 18, 2020
Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic. twitter.com/jQDhbnsrIM pushfn('ads'); — Candan Yüceer ?? (@CandanYceer) October 18, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Karagümrük
|5
|8
|3. Antalyaspor
|5
|8
|4. Fenerbahçe
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|4
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Man City
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Newcastle
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. West Ham
|4
|6
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Getafe
|5
|10
|3. Cádiz
|6
|10
|4. Granada
|5
|10
|5. Real Betis
|5
|9
|6. Atletico Madrid
|4
|8
|7. Real Sociedad
|5
|8
|8. Villarreal
|5
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Valencia
|5
|7
|13. Athletic Bilbao
|5
|6
|14. Eibar
|6
|5
|15. Celta de Vigo
|6
|5
|16. Huesca
|5
|4
|17. Elche
|3
|4
|18. Deportivo Alaves
|5
|4
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü