Cezaevi kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Gündüzlü Mahallesi’nde devam eden ek cezaevi lojmanı kanalizasyon hattında göçük meydana geldi.

Göçükte bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri işçinin cansız bedeni toprak altından çıkardı.

Ölen işçinin adının Eşref Dere (52) olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de olaya ilişkin "Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklaması yaptı.



Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic. twitter.com/jQDhbnsrIM

— Candan Yüceer ?? (@CandanYceer) October 18, 2020



Bugün saat 14:30'da Gündüzlü mahallesindeki Kapalı Cezaevi'nde devam eden su ve kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana gelmiş ve bir işçimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili yasal süreçler devam etmektedir. İşçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic. twitter.com/jQDhbnsrIM pushfn('ads'); — Candan Yüceer ?? (@CandanYceer) October 18, 2020

