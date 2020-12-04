Cezaevi firarisinin şaşırtan ölümü
İzmir'de, bir yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi Ergin Ç., hayatını kaybetti.
GÜNDEM 04.12.2020, 02:43
İzmir'in Buca ilçesinde, bir yakınının evinde fenalaşan cezaevi firarisi Ergin Ç., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ergin Ç., Buca ilçesindeki bir yakınının evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ergin Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Ergin Ç.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İddiaya göre, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ergin Ç., Buca ilçesindeki bir yakınının evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ergin Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Ergin Ç.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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