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Çeyrek altın kaç lira oldu? 18 Kasım Çeyrek altın fiyatları
Çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın nereden alınır? 18 Kasım çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu. İşte piyasalardaki son gelişmeler...
GÜNDEM 18.11.2020, 17:36
Çeyrek altın fiyatları Kasım ayı başında 900 lira sınırına gelmiş ardından hükümetin ekonomi politikalarındaki değişiklik nedeniyle geriye düşmüştü. Haftaya 780 liradan başlayan çeyrek altın 12 lira birden düşüş yaşadı. Altın fiyatlarındaki ana yön Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararı sonrası netleşmiş olacak.
Altının ons fiyatının 1875 dolarda seyretmesi düşen döviz kurları gram altını 465 lira sınırına getirdi. Altındaki bu düşüş sonrası çeyrek altın 768 lira oldu. Uzmanlara göre Çeyrek altın ve gram altına olan talep artacak. Fiziki çeyrek altına olan ilgi ise günden güne yükseliyor. En çok tercih edilen altın çeşidi ise eski tarihli çeyrek altınlar olduğu biliniyor. Kapalıçarşı'da en çok talep gören altın ürünlerinin başında çeyrek altın geliyor. Altındaki düşüş devam ederse çeyrek altın fiyatları da gerilemesi bekleniyor.
Altının ons fiyatının 1875 dolarda seyretmesi düşen döviz kurları gram altını 465 lira sınırına getirdi. Altındaki bu düşüş sonrası çeyrek altın 768 lira oldu. Uzmanlara göre Çeyrek altın ve gram altına olan talep artacak. Fiziki çeyrek altına olan ilgi ise günden güne yükseliyor. En çok tercih edilen altın çeşidi ise eski tarihli çeyrek altınlar olduğu biliniyor. Kapalıçarşı'da en çok talep gören altın ürünlerinin başında çeyrek altın geliyor. Altındaki düşüş devam ederse çeyrek altın fiyatları da gerilemesi bekleniyor.
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