Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu - 21 Ekim altın fiyatı son durum
21 Ekim günü gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları günü nasıl kapadı son durum ne?
GÜNDEM 21.10.2020, 22:25
Ekim ayının üçüncü haftasında altın fiyatlarında inişli ve çıkışlı bir grafik söz konusu... 21 Ekim günü altın fiyatları, çeyrek, gram, tam, cumhuriyet altını ne kadar oldu ve günü kaç TL'den kapadığı haberimizde...
Bugünlerde altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararına göre altında bir hareket bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 483,85 TL iken satış fiyatı ise 483,93 TL oldu.
Altına yatırım yapan vatandaşlar, altın fiyatlarını takip ederek kuyumculara yöneliyor. son yılların en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatlarında, koronavirüs sonrasında da yükseliş hakim... Peki, çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları ne kadar oldu ve günü kaç TL2den kapadı? sorusunun yanıtı aşağıda;
21 Ekim Çarşamba günü Altın fiyatları- Çeyrek / Gram altın fiyatları
Alış fiyatı: 483,85 TL
Satış fiyatı: 483,93 TL
Alış fiyatı: 769,74 TL
Satış fiyatı: 787,03 TL
Alış fiyatı: 1.534,66 TL
Satış fiyatı: 1.574,07 TL
Alış fiyatı: 3.175,17 TL
Aatış fiyatı: 3.254,03 TL
Bugünlerde altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararına göre altında bir hareket bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 483,85 TL iken satış fiyatı ise 483,93 TL oldu.
Altına yatırım yapan vatandaşlar, altın fiyatlarını takip ederek kuyumculara yöneliyor. son yılların en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatlarında, koronavirüs sonrasında da yükseliş hakim... Peki, çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları ne kadar oldu ve günü kaç TL2den kapadı? sorusunun yanıtı aşağıda;
21 Ekim Çarşamba günü Altın fiyatları- Çeyrek / Gram altın fiyatları
Alış fiyatı: 483,85 TL
Satış fiyatı: 483,93 TL
Alış fiyatı: 769,74 TL
Satış fiyatı: 787,03 TL
Alış fiyatı: 1.534,66 TL
Satış fiyatı: 1.574,07 TL
Alış fiyatı: 3.175,17 TL
Aatış fiyatı: 3.254,03 TL
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