Cevat Akşit ve eşinden sevenlerine güzel haber

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastanede tedavi gören Gaye Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendi ve eşinden sevenlerine iyi haber geldi. Koronavirüs tedavisi gören Millî Gazete yazarı Cevat Akşit ve eşinin bugün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Gaye Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendi ve Muhterem Eşi sizlerin duaları sayesinde elhamdülillah bugün taburcu olmuşlardır. Herkese çok teşekkür ederiz.Rabbimiz tüm hastalara hayırlı şifalar versin inşaallah. Cuma akşamı 20:30'da Canlı Yayın Ramuz'ul E Hadis Dersleri kaldığı yerden devam edecektir." denildi. milligazete.com.tr

