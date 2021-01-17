Cevat Akşit Hoca vefat etti iddialarına dair açıklama

Sosyal medyada, Milli Gazete yazarlarından ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit’in vefat ettiği yönündeki paylaşımlar üzerine Milli Gazete’den Emre Gürbüz, GAYE Vakfı yetkililerine ulaştı. Sosyal medyada zaman zaman Cevat Akşit’in vefat ettiği yönündeki paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Facebook’ta Cevat Akşit’in öldüğü iddiası kısa sürede hızla yayıldı. İddialar sonrası milligazete.com.tr'nin ulaştığı GAYE Vakfı yetkilileri, Cevat Akşit Hocaefendi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu çıkan haberlerin yalan olduğunu bildirdi. GAYE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Mehmet Sıddık Akşit, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendinin sağlığı yerindedir, elhamdülillah. Hocaefendi her cuma saat 20:30'da Youtube canlı yayınında hadis derslerine devam etmektedir. Lütfen bu tür asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Gerçek bilgi için vakfımızın sayfasını takip ediniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

