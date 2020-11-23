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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çıkan yangından çok sayıda kişi etkilendi.

GÜNDEM 23.11.2020, 06:50
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye edildi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi.
Daha sonra itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı
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