Çernobil'de kuş büyüklüğünde kelebek bulundu
Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde, nadir görülen mavi kurdela kelebeği tespit edildi. Kelebeğin kanat boyu 110 milimetreye kadar ulaşabiliyor.
GÜNDEM 09.10.2020, 21:40
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Ukrayna’nın Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde, ancak bir kuşla karşılaştırılabilecek büyüklükte, nadir bir kelebek türü bulundu.
Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanları Facebook sayfalarından mavi kurdela kelebeğinin (Catocala fraxini) kendilerine doğru nasıl uçtuğunu paylaştı.
Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa’da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu belirtti. Kelebeğin nadir görüldüğü bildirildi.
Mavi kurdela kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu belirten uzmanlar, yağmurların durmasından hemen sonra kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını kaydetti.
Kaynak: Sputnik
Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanları Facebook sayfalarından mavi kurdela kelebeğinin (Catocala fraxini) kendilerine doğru nasıl uçtuğunu paylaştı.
Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa’da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu belirtti. Kelebeğin nadir görüldüğü bildirildi.
Mavi kurdela kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu belirten uzmanlar, yağmurların durmasından hemen sonra kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını kaydetti.
Kaynak: Sputnik
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