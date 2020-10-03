Cepheden haber var! Ermenistan askerleri esir alındı
Azerbaycan Ordusunun, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askerini esir aldığı bildirildi.
GÜNDEM 03.10.2020, 13:46
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.
İşte o anlara ilişkin kareler:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.
İşte o anlara ilişkin kareler:
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