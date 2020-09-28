Cephedeki son durum açıklandı! Ermenistan ağır kayıp içerisinde
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA'nın imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
GÜNDEM 28.09.2020, 11:04
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA'nın imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA'nın imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
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